Араик Арутюнян и Самвел Бабаян подписали Меморандум о сотрудничестве

25 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян от имени возглавляемого им блока партий “Свободная Родина-ГЕО” с председателем партии “Единая Родина” Самвелом Бабаяном подписал Меморандум о сотрудничестве. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Президент Арутюнян отметил, что сотрудничество между политическими силами направлено на сохранение атмосферы солидарности в стране и применение совместных усилий вокруг всех программных положений.

Араик Арутюнян также отметил, что в рамках сформировавшейся повестки блок партий “Свободная Родина – ГЕО” готов сотрудничать со всеми парламентскими и внепарламентскими силами.

В своей речи Самвел Бабаян также отметил важность идеи взаимодействия, подчеркнув, что оно особенно востребовано для эффективного противостояния возникшим перед Родиной внутренним и внешним вызовам.