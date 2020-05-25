Межведомственная комиссия утвердила 45 субвенциальных программ Гегаркуникской области

В ходе очередного заседания Межведомственной комиссии по оценке программных заявок, состоявшегося 15 мая 2020 года, были обсуждены и одобрены еще 12 субвенциальных программ заявок Гегаркуникской области. Как сообщили «Арменпресс» в отделе программ развития, туризма и анализа Гегаркуникской области, в общей сложности, по состоянию на 25 мая межведомственная комиссия утвердила 45 программных заявок Гегаркуникской области, 91 программных заявок еще ждут обсуждения и утверждения.

В ходе последнего заседания для получения субвенций были одобрены программы “Капитальный ремонт внутренней отделки столовой (2-й этап) общины Цахкунк”, “Строительство каналов на 3-й и 19 улицах 4-го квартала общины Цовинар”, “Работы по улучшению системы водоснабжения общины Цовагюх”, “Ремонт крыши детского сада общины Норакерт”, “Работы по ремонту подъездов, капитальному ремонту крыши и теплоизоляции многоквартирных домов общины Гавар”, “Восстановительные работы садов возле церкви Сурб Аствацацин и прилегающих к памятнику братьям Арцруни кварталах Ацарат и Арцвакар Гавара ”, “Капитальный ремонт улицы Бурназян общины Гавар”, “Капитальный ремонт части здания Дома культуры города Гавар”, “Размещение остановок и рекламных щитов в городе Гавар”, “Асфальтирование внутриобщинных улиц общины Цовинар”, “Асфальтирование улиц Мамиконяна и Маштоца”.

В рамках субвенциальных программ, с целью осуществления работ в вышеуказанных общинах, муниципалитеты в порядке, установленном законодательством Республики Армения, объявят конкурсы по реализации данных программ.

Хосров Хлгатян