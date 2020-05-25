Министр НОКС Армении направил выпускникам поздравительное послание

Министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Араик Арутюнян по случаю окончания учебного года направил выпускникам поздравительное послание. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе министерства НОКС, в поздравлении говорится:

“Дорогие выпускники, поздравляю Вас с окончанием учебного года! Вы заканчиваете школу в исключительной ситуации, когда риск распространения коронавируса не позволяет отметить это важное событие вместе со своими школьными друзьями и учителями. В то же время я уверен, что физическое расстояние для вас станет поводом, чтобы глубже понять и переосмыслить все те ценности и знания, которые Вы получили от ваших друзей и учителей за эти годы.

Уверяю Вас, что в конце чрезвычайного положения мы вместе отметим начало этого важного этапа Вашей жизни, сделав его более содержательным и символичным. Полон надежд, что благодаря урокам, извлеченным из сложившейся ситуации, Вы сделаете исключительным и свое будущее. Получите профессиональное образование и знания, будете развивать свои способности и своей творческой и достойной работой служить во благо нашей страны. На этом пути мы будем рядом с Вами, предоставляя большие возможности и условия для продолжения образования, развития возможностей, необходимых для получения любимой специальности - по ремесленным, средне-профессиональным, высшим и дополнительным образовательным программам.

Сердечно поздравляю Вас и желаю больших успехов на этом новом этапе Вашей жизни!”.