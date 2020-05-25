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Арарат Мирзоян в беседе с председателем ПА ОБСЕ подчеркнул важность всеобщего перемирия

Арарат Мирзоян в беседе с председателем ПА ОБСЕ подчеркнул важность всеобщего перемирия

Председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели. Как передает «Арменпресс», об этом Арарат Мирзоян написал на своей странице в Facebook.

“Я провел телефонный разговор с председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели.

Говорили о действиях в рамках борьбы с пандемией коронавируса в разных странах и о работе ПА ОБСЕ в условиях кризиса.

Я подчеркнул важность всеобщего перемирия в условиях пандемии, упомянул соответствующий призыв генерального секретаря ООН. Я отметил, что вопреки всему этому Азербайджан продолжает нарушать режим прекращения огня, ярким примером чего стала попытка диверсии, осуществленной несколько дней назад азербайджанскими вооруженными силами”.


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