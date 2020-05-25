У Карине Бурназян подтвержден коронавирус: актриса скончалась 24 мая

У актрисы Государственного театра музыкальной комедии им. Акопа Пароняна Карине Бурназян, которая скончалась 24 мая, подтвержден коронавирус.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» директор театра Каро Шахбазян сказал, что об этом ему сообщил один из родственников Бурназян.

“После смерти Бурназяна были подозрения, что актриса была заражена коронавирусом. Это подтвердилось. У нее были и другие заболевания: сердечная недостаточность, сахарный диабет и другие, она постоянно лечилась. Бурназян уже несколько месяцев не выходила из дома. Еще до эпидемии коронавируса она уже плохо чувствовала себя. Часто вызывала скорую помощь”, - отметил Шахбазян.

Карине Бурназян родилась 14 января 1959 года в Ереване. С 1977 года она училась в театральной студии при Национальном академическом театре им. Г. Сундукяна в мастерской народного артиста СССР и Армянской ССР Хорена Абрамяна. С 1988 года служила в Ереванском театре музыкальной комедии им. А. Пароняна.

В 1997 - 2005 годах с театральной труппой “Богема” она гастролировала по Европе.

Играла в спектаклях “Поступки Ханума”, “Национальный деятель”, “Карине”, “Господин Бабик и другие” и в ряде других спектаклей.