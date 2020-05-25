Время в Ереване: 11:07:36,   25 Май

Участок автодороги от Туманяна до перекрестка Одзуна будет временно закрыт

Участок автодороги от Туманяна до перекрестка Одзуна будет временно закрыт

26-го мая на межгосударственной дороге Ванадзор-Алаверди-граница Грузии (М6) будут проводиться взрывные работы, в результате с 10:00 до 19:00 того же дня, дорога от города Туманян до перекрестка Одзуна будет закрыта для движения транспорта. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

“В течение этого времени водителям предлагается объезжать указанный участок дороги по дороге М6-Одзун-Айгеат-Ягдан-Степанаван-Ванадзор.

Взрывные работы проводятся в рамках программы восстановления и улучшения межгосударственной автодороги Ванадзор-Алаверди-граница Грузии (М6).

“За причиненные неудобства приносим свои извинения участникам дорожного движения”, - говорится в сообщении министерства.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации