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Число случаев заражения коронавирусом в Арцахе достигло 34

Число случаев заражения коронавирусом в Арцахе достигло 34

В Арцахе зарегистрировано 34 случая коронавирусной болезни, 13 из которых уже вылечились.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

В общей сложности в Арцахе протестировано 725 человек, есть 72 изолированных человека. Выявлен 1 новый случай коронавирусной болезни, выздоровели еще 3 пациента. В Арцахе случаев смерти не зафиксировано.

Указом президента Республики Арцах Бако Саакяна, срок чрезвычайного положения, объявленного 12 апреля 2020 года, с 22:00 часов 12 мая 2020 года был продлен еще на 30 дней,  до 22:00 11 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян


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