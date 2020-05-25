Никол Пашинян поздравил выпускников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил выпускникам поздравительное послание. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Дорогие выпускники! Сердечно поздравляю Вас с окончанием школы. К сожалению, этот важный для Вас день в этом году из-за эпидемии приходится отмечать в таких необычных условиях.

Сегодня у Вас нет возможности собраться, вместе отметить Ваш праздник, веселиться, но я уверен, что Вы в душе будете вместе. Надеюсь, что совместными усилиями эта ситуация в скором времени будет урегулирована, и мы вернемся к нормальной жизни, и Вы все же сможете собраться и вместе провести Ваше выпускное мероприятие.

Дорогие выпускники, для Вас правительство Республики Армения создаст новые возможности для образования и самовыражения, мы сделаем все, чтобы Армения стала тем местом, где Вы сможете полноценно реализовать свой талант.

В этот период жизни Вы должны воспользоваться всеми возможностями, которые позволят получить профессиональные знания, опыт и новые навыки. Призываю приложить все усилия в этом направлении, чтобы в дальнейшем суметь легче преодолевать все трудности, стать высококвалифицированными специалистами и своими возможностями способствовать развитию и благоустройству нашей страны.

Дорогие юноши и девушки, Вы - будущее нашего государства, и мы уверены, что в Вашем лице у нас будут новые профессионалы в различных сферах.

Желаю всем Вам в Вашей новой жизни всяческих успехов, неиссякаемой энергии и счастья! Люблю всех Вас!”.