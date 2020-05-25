COVID-19: по числу инфицированных Канада превзошла Китай: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 5 млн 502 000 человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 346 000. Излечились 2 млн 302 469 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 686 436 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 99 300 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 365 213. Число смертей составляет 22 746. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 344 481, число летальных исходов – 3 541.

В Испании число подтвержденных случаев – 282 852. Число смертности в Испании составило 28 752.

Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 259 559, умерших - 36 793. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 229 858 человек, смертность - 32 785. Во Франции – 182 584 подтвержденных случая, число летальных исходов – 28 367. В Германии – 180328 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 371.

Число подтвержденных случаев в Турции – 156 827, скончались 4 340.

Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 138 917. Скончались 4 024 больных.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 135 701 человек. Общее число летальных исходов составляет 7 417. За Ираном по числу инфицированных следует Перу – 119 959 заболевших.

В Канаде 84 699 подтвержденных случаев, больше, чем в Китае. В стране, где произошла вспышка пандемии - 82 979 инфицированных, новых случаев 11, скончались 4 634 человека.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 730, с начала эпидемии здесь скончались 12 человек.

В Катаре 43 714 подтвержденных случаев, смертность - 23. Число заразившихся в ОАЭ достигло 29 485, здесь зарегистрировано 245 случаев смерти.

В Кувейте - 21 302 случая заражения, зарегистрировано 156 летальных случаев. В Египте – 17 265 случаев, здесь скончались 764 человек. Число инфицированных в Ираке – 4 469, смертность - 160. В Ливане зарегистрировано 1 114 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 26. Число заразившихся в Сирии достигло 86 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.