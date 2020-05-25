Город Севан с 25 мая по 4 июня будет закрыт

Согласно решению вице-премьера Армении, коменданта Тиграна Авиняна в общине Севан Гегаркуникской области до 23:59 3 июня вводятся ограничения. В Едином информационном центре Армении «Арменпресс» предоставили решение коменданта.

“1. В общине Севан Гегаркуникской области Республики Армения применить следующие ограничения:

а) установить специальный режим въезда на административную территорию общины и выезда за административные границы, запрещая въезд и выезд лиц и транспортных средств, за исключением перевозки товаров, принадлежностей первой необходимости, пищевых продуктов, медикаментов, топлива

б) применить исключение для ограничения въезда на административную территорию общины, установленную подпунктом “а” настоящего пункта до 13:00 25 мая 2020 года, разрешив въезд лицам, имеющим право постоянного проживания в общине Севан или фактически проживающим в ней

в) с целью обеспечения осуществления специального режима, в местах, установленных Службой национальной безопасности Республики Армения и Полицией Республики Армения, установить специальные контрольно-пропускные пункты и пункты досмотра лиц и транспортных средств, которым разрешен въезд на административную территорию общины Севан и выезд

Установить временные ограничения, применяемые к некоторым видам экономической деятельности в общине Севан согласно Таблице 1. Министру здравоохранения Республики Армения Арсену Торосяну, начальнику Службы национальной безопасности Республики Армения Эдуарду Мартиросяну, начальнику Полиции Республики Армения Арману Саркисяну, губернатору Гегаркуника Гнелю Саносяну обеспечить реализацию данного решения. Данное решение вступает в силу с 06:00 25 мая 2020 года и действует до 23: 59 3 июня 2020 года”, - говорится в решении коменданта.

С временными ограничениями в отношении видов экономической деятельности, применяемых в общине Севан, можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.gov.am/files/docs/4065.pdf