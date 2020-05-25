Город Севан с 25 мая по 4 июня будет закрыт
Согласно решению вице-премьера Армении, коменданта Тиграна Авиняна в общине Севан Гегаркуникской области до 23:59 3 июня вводятся ограничения. В Едином информационном центре Армении «Арменпресс» предоставили решение коменданта.
“1. В общине Севан Гегаркуникской области Республики Армения применить следующие ограничения:
а) установить специальный режим въезда на административную территорию общины и выезда за административные границы, запрещая въезд и выезд лиц и транспортных средств, за исключением перевозки товаров, принадлежностей первой необходимости, пищевых продуктов, медикаментов, топлива
б) применить исключение для ограничения въезда на административную территорию общины, установленную подпунктом “а” настоящего пункта до 13:00 25 мая 2020 года, разрешив въезд лицам, имеющим право постоянного проживания в общине Севан или фактически проживающим в ней
в) с целью обеспечения осуществления специального режима, в местах, установленных Службой национальной безопасности Республики Армения и Полицией Республики Армения, установить специальные контрольно-пропускные пункты и пункты досмотра лиц и транспортных средств, которым разрешен въезд на административную территорию общины Севан и выезд
- Установить временные ограничения, применяемые к некоторым видам экономической деятельности в общине Севан согласно Таблице 1.
- Министру здравоохранения Республики Армения Арсену Торосяну, начальнику Службы национальной безопасности Республики Армения Эдуарду Мартиросяну, начальнику Полиции Республики Армения Арману Саркисяну, губернатору Гегаркуника Гнелю Саносяну обеспечить реализацию данного решения.
- Данное решение вступает в силу с 06:00 25 мая 2020 года и действует до 23: 59 3 июня 2020 года”, - говорится в решении коменданта.
С временными ограничениями в отношении видов экономической деятельности, применяемых в общине Севан, можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.gov.am/files/docs/4065.pdf
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