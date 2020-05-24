Араик  Арутюнян призывает чиновников Арцаха  повесить в  кабинетах портреты героев

Президент Арцахской республики Араик Арутюнян призывает чиновников Арцаха, чтобы отныне вместо портрета президента в самых видных уголках своих кабинетов они вывешивали портреты погибших родственников или героев.

Как передает Арменпресс, об этом президент написал на своей странице в Facebook.

«Дорогие соотечественники!

Сегодня я хотел бы коснуться ставшего традицией факта, что в кабинетах высокопоставленных государственных чиновников обязательно должна быть фотография президента республики. Если это воспринимается как проявление уважения к какому-либо должностному лицу или гражданину, то я призываю к тому, чтобы отныне вместо фотографии президента на видном месте в кабинетах были выставлены фотографии наших погибших родных или героев.

Это, если хотите, мое первое решение, как президента Республики Арцах. Они отдали свои жизни ради того, чтобы мы, живые, могли выполнить их завет - построить свободное, справедливое и достойное будущее для нашего народа. Пусть каждый чиновник, который займет место в формирующемся правительстве, начинает каждый рабочий день с того, что посмотрит в глаза нашим погибшим героям и наберется смелости спросить себя, готов ли он продолжать их священное дело ...

Честь наших павших армянских сынов - наша совесть по отношению к нашему тяжелому прошлому, к завоеванному настоящему и светлому, процветающему будущему, строителями которого является каждый из нас. Наши уважение и почтение ничтожны, если мы пренебрегаем своими обязанностями.

P.S. Посадка соснового леса, посвященного памяти каждой из жертв арцахской войны, обязательно будет завершена в ближайшие годы. А военно-патриотическое воспитание будет занимать особое место в нашей жизни и деятельности», написал Араик Арутюнян.