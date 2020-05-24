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Сегодня, 24 мая

Сегодня, 24 мая

В 1923г. в этот день родился Акоп Акопян, выдающийся армянский художник (умер в 2013 году).

*           В 2010г. в этот день фильм Сержа Аветикяна "Собачьи истории" получил  "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале как лучший короткометражный фильм.

*           В 2003г. в этот день в Ереване был открыт памятник Ованесу Баграмяну.

*           В 1936 г. в этот день родился Арамаис Саакян, писатель, сатирик и публицист.

*           В 1964 г. в этот день родился Вачаган Агасян, участник Арцахской войны.

*           В 1972 г. в этот день родился Мгер Абрамян, участник Арцахской войны.

*           В 1972 г. в этот день родился Жирайр Азизян, участник Арцахской войны.

*           В 1956 г. в этот день   в Швейцарии прошел первый конкурс песни Евровидения.

*           В 1981 г. в этот день   был обнаружен спутник Нептуна - Ларисса.

*         В  1905 г. в этот день родился Михаил Шолохов, известный русский писатель и нобелевский лауреат.

*           В 1543 г. в этот день умер Николай Коперник, известный польский ученый, астроном и один из пионеров идеи центристской системы.    

 

М.А.


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