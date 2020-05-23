Обсуждены работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось заседание Комиссии по координации работ по предотвращению распространения коронавируса в Республике Армения. Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

На заседании была затронута статистика подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Армении, текущая ситуация и общая динамика.

Были обсуждены вопросы, связанные с предотвращением распространения коронавируса и контролем за соблюдением установленных комендатурой правил. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по профилактическим мерам, в этом контексте была подчеркнута необходимость ношения защитных масок и широкого информирования общественности в этом направлении.

Подводя итоги работы заседания, премьер-министр дал поручения ответственным лицам.