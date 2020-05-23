Возможность бесплатного образования в государственных вузах Арцаха будет иметь обратную силу

В Арцахе начинается новый этап образовательных реформ. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян в своем поздравительном послании выпускникам по случаю «Последнего звонка» заявил, что согласно предвыборному обещанию, высшее образование в Арцахе будет бесплатным с 1 сентября.

В беседе с Арменпресс пресс-секретарь партии «Свободная Родина» Ваграм Погосян, представляя детали программы образовательной реформы, отметил, что решение будет иметь обратную силу. Другими словами, это, скорее всего, относится к студентам, уже принятым и обучающимся в государственных образовательных учреждениях.

«В связи с этим решением мы уже получили первые отклики от воодушевленных выпускников этого года. Но я должен сказать, что хотя обучение в государственных учреждениях будет бесплатным, условия поступления будут строгими. Цель программы - не только решить социальную проблему. С помощью этой программы правительство попытается ужесточить требования к образованию, серьезное внимание будет уделено как качественным характеристикам педагогического состава, так и повышению качества общего образовательного уровня», - сказал он.

Обучение будет бесплатным и в средних профессиональных государственных учебных заведениях. Отныне государственные учреждения не будут зависеть от платы учащихся за обучение. Ваграм Погосян отметил, что это обстоятельство в целом имеет негативные последствия для качества образования. Это изменение подразумевает, что государство должно увеличить финансирование государственных образовательных учреждений.

«Частные университеты, исходя из этого, должны стремиться иметь конкурентные преимущества, уметь преподавать выше, в соответствии с современными образовательными требованиями. Нам нужна такая система образования, чтобы выпускник профессионального училища имел высокий уровень профессиональной квалификации», - добавил он.

Ваграм Погосян отметил, что они направлены на укрепление средних профессиональных учебных заведений. По его словам, желание президента в этом направлении - расширить возможности получения среднего профессионального образования для тех, кто не поступил в университет, укрепив колледжи. Задача состоит в том, чтобы решить проблему специалистов в области среднего профессионального.

Отвечая на вопрос, будет ли проведен пересмотр численности работников в образовательных учреждениях в связи с изменениями, Ваграм Погосян сказал, что если упор делается на качество, ясно, что им в первую очередь должны отличаться учителя.

В Арцахе есть два государственных высших учебных заведения и 4 государственных колледжа.