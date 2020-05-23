В сельском хозяйстве происходит революция — премьер РА

В рамках рабочего визита в Араратскую область премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что жители села начали поднимать вопрос знаний, информированности о сельском хозяйстве.

Как передает Арменпресс, премьер-министр РА подчеркнул сам факт того, что жители села начали поднимать такие вопросы.

«В сельском хозяйстве происходит революция. Это первый раз, когда во время встреч сельчанин сам поднимает вопрос знаний об отрасли. Я никогда не слышал такого разговора раньше. В прошлом, когда мы говорили сельскому жителю: «Знаете, вы, возможно, вы подходите к этому вопросу не совсем правильно», они говорили: «Вот тебе раз, мы всю жизнь выращивали абрикосы, а вы говорите, что мы не правы», - сказал премьер-министр.

Пашинян считает самым важным поднять вопрос знаний, потому что сейчас, по его словам, люди начали убеждаться, что проблема знаний существует.