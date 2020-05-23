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Комиссия НС РА одобрила проект о занесении ИГС в свидетельство о рождении ребенка

Комиссия НС РА одобрила проект о занесении ИГС в свидетельство о рождении ребенка

 Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам Национального собрания Республики Армения одобрила представленный правительством проект закона, в котором предлагается, чтобы индекс свидетельства о государственной службе включался в свидетельство о рождении ребенка - с согласия родителя. 

Как  передает Арменпресс, пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Закон «Об индексах  государственной службы» (AIS) и внесении изменений  в Гражданский кодекс РА в Постоянной  комиссии НС по государственно-правовым вопросам представил замминистра юстиции РА Ваге Даниелян.

«С 2014 года в Министерстве юстиции внедрена электронная система, которая касается регистрации гражданских актов с помощью электронной системы. Она доступна для всех отделов регистрации актов гражданского состояния через Интернет. Теперь, с помощью этого проекта, в акте гражданского состояния, в свидетельстве о рождении ребенка, в числе иных данных, мы даем возможность, по взаимному согласию родителей, отмечать номер государственных услуг», - сказал Даниелян. 

Он отметил, что   ИГС часто необходим при оказании различных социальных услуг, родители вынуждены обратиться в Государственный реестр банков и получить оттуда номер государственной службы. И в  сущности, это изменение облегчает жизнь гражданам, им не придется посещать несколько государственных учреждений.

Национальность ребенка также указывается по взаимному согласию родителей.

Комиссия одобрила  законопроект. Он был включен в повестку дня пленарных заседаний.



Анна Григорян


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