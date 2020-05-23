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Премьер ознакомился в Азатаване с ходом работы теплицы по выращиванию цветов

Премьер ознакомился в Азатаване с ходом работы теплицы по выращиванию цветов

В рамках рабочего визита в Араратскую область 23 мая премьер-министр РА Никол Пашинян посетил одну из тепличных хозяйств общины Азатаван. 

Как  передает Арменпресс,  премьер-министр РА ознакомился с процессом работы  теплицы по выращиванию цветов.

Никол Пашинян поинтересовался у агрария о ходе работ, и тот  ответил, что   не столь успешно, но он не жалуется. Он сказал также, что никогда не задерживал с выплатой кредита, но в этом году кредит ему не был предоставлен.

Премьер-министр был удивлен заявлением и поручил своему помощнику Наири Саркисяну взять у фермера данные, чтобы выяснить причину, по которой банки не предоставили ему  кредит.


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