Премьер ознакомился в Азатаване с ходом работы теплицы по выращиванию цветов

В рамках рабочего визита в Араратскую область 23 мая премьер-министр РА Никол Пашинян посетил одну из тепличных хозяйств общины Азатаван.

Как передает Арменпресс, премьер-министр РА ознакомился с процессом работы теплицы по выращиванию цветов.

Никол Пашинян поинтересовался у агрария о ходе работ, и тот ответил, что не столь успешно, но он не жалуется. Он сказал также, что никогда не задерживал с выплатой кредита, но в этом году кредит ему не был предоставлен.

Премьер-министр был удивлен заявлением и поручил своему помощнику Наири Саркисяну взять у фермера данные, чтобы выяснить причину, по которой банки не предоставили ему кредит.