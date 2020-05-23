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В Армении зарегистрировано 374 новых случая Covid-19, выздоровели 62 пациента

В Армении зарегистрировано 374 новых случая Covid-19, выздоровели 62 пациента

По состоянию на 11:00 часов  23 мая,  в Армении было подтверждено в общей сложности 6 302 случая коронавирусной болезни, из которых выздоровели 2936 человек.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает   сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА. 

В настоящее время 3257 пациентов проходят лечение от коронавируса. Всего было выполнено 49080 тестов. Таким образом, выявлено 374 новых случая заболевания коронавирусом և 62.

Всего было зарегистрировано 77 случаев смерти (+ 3) от коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения РА, умершим  пациентам было 74 (мужчины), 86 (женщины), 54 (женщины)  года, и у  них были  сопутствующие хронические заболевания.

В предыдущий день было зарегистрировано четыре случая смерти, когда у пациентов была диагностирована коронавирусная инфекция, но они умерли от другого заболевания. Общее количество таких случаев составляет 32.

На  внеочередном заседании правительства 14 апреля  объявленное  16 марта 2020г. чрезвычайное  положение с 17.00 часов 14 апреля продлено еще на 30 дней – до 17.00 часов  14 мая 2020г.  

 

Анна Григорян


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