В Армении зарегистрировано 374 новых случая Covid-19, выздоровели 62 пациента

По состоянию на 11:00 часов 23 мая, в Армении было подтверждено в общей сложности 6 302 случая коронавирусной болезни, из которых выздоровели 2936 человек.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время 3257 пациентов проходят лечение от коронавируса. Всего было выполнено 49080 тестов. Таким образом, выявлено 374 новых случая заболевания коронавирусом և 62.

Всего было зарегистрировано 77 случаев смерти (+ 3) от коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения РА, умершим пациентам было 74 (мужчины), 86 (женщины), 54 (женщины) года, и у них были сопутствующие хронические заболевания.

В предыдущий день было зарегистрировано четыре случая смерти, когда у пациентов была диагностирована коронавирусная инфекция, но они умерли от другого заболевания. Общее количество таких случаев составляет 32.

На внеочередном заседании правительства 14 апреля объявленное 16 марта 2020г. чрезвычайное положение с 17.00 часов 14 апреля продлено еще на 30 дней – до 17.00 часов 14 мая 2020г.

Анна Григорян