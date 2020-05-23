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Первенство Португалии по футболу официально возобновится в июне

Первенство Португалии по футболу официально возобновится в июне

Чемпионат Португалии по футболу официально возобновится 3 июня.

Как  передает Арменпресс,  об этом пишет пресс-служба федерации.

Предстоящий раунд прерванного чемпионата из-за пандемии коронавируса продолжится 3-7 июня. До приостановления чемпионата лидером турнирной таблицы был «Порту» с 60 очками. «Бенфика» на втором месте, а «Брага» на третьем. 

Из-за пандемии коронавируса чемпионаты ряда ведущих европейских стран были приостановлены с марта, за исключением чемпионата Беларуси. Пока   преждевременно  завершились футбольные чемпионаты Аргентины, Мексики, Шотландии, Бельгии и Франции.



Подготовила  Варвара  Айрапетян


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