Первенство Португалии по футболу официально возобновится в июне
10:46, 23 Май, 2020
Чемпионат Португалии по футболу официально возобновится 3 июня.
Как передает Арменпресс, об этом пишет пресс-служба федерации.
Предстоящий раунд прерванного чемпионата из-за пандемии коронавируса продолжится 3-7 июня. До приостановления чемпионата лидером турнирной таблицы был «Порту» с 60 очками. «Бенфика» на втором месте, а «Брага» на третьем.
Из-за пандемии коронавируса чемпионаты ряда ведущих европейских стран были приостановлены с марта, за исключением чемпионата Беларуси. Пока преждевременно завершились футбольные чемпионаты Аргентины, Мексики, Шотландии, Бельгии и Франции.
Подготовила Варвара Айрапетян
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