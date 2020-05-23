Первенство Португалии по футболу официально возобновится в июне

Чемпионат Португалии по футболу официально возобновится 3 июня.

Как передает Арменпресс, об этом пишет пресс-служба федерации.

Предстоящий раунд прерванного чемпионата из-за пандемии коронавируса продолжится 3-7 июня. До приостановления чемпионата лидером турнирной таблицы был «Порту» с 60 очками. «Бенфика» на втором месте, а «Брага» на третьем.

Из-за пандемии коронавируса чемпионаты ряда ведущих европейских стран были приостановлены с марта, за исключением чемпионата Беларуси. Пока преждевременно завершились футбольные чемпионаты Аргентины, Мексики, Шотландии, Бельгии и Франции.

Подготовила Варвара Айрапетян