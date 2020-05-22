Президент хотел бы, чтобы лекарства против COVID-19 оказались в Армении сразу

Президент Республики Армения Армен Саркисян в интервью программе “Вопрос страны” телекомпании “Еркир Медиа” подчеркнул, что коронавирус еще не побежден, и он еще долго будет с нами, призвал граждан выполнять все обязанности, быть дисциплинированным, думать об ответственности перед родными, родителями, о тех, кто болен или имеет слабое здоровье. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Что касается уже предпринятых шагов, президент сказал, что мы всегда успеем оценить, что сделал мир, наше правительство, каждый из нас. Но, думаю, очень важно, чтобы каждый из нас сегодня подумал, чем он может быть полезен”, - отметил президент Саркисян. И в этом смысле и аппарат президента республики пытается внести свой малый вклад в это дело. Прежде всего, с первого же дня я регулярно, почти каждый день был на связи с различными высокопоставленными должностными лицами, президентами, министрами здравоохранения или научными центрами, которые занимаются этими вопросами. Преследовал несколько целей. Прежде всего - понять тип этого вируса, и как разные страны борются с ним, узнать, какие были допущены ошибки. Все эти сведения я передавал нашим соответствующим органам, министру здравоохранения, давал и свои советы.

В то же время, говоря с руководителями разных стран, я каким-то образом просил об оказании поддержки, потому что мы, особенно в первое время, нуждались в защитных средствах, начиная с масок и перчаток”.

В качестве примера быстрого и полезного реагирования президент Саркисян отметил, что руководитель Объединенных Арабских Эмиратов направил целый самолет с необходимым грузом. “Или же правительство Армении закупило у Китая определенное количество медикаментов, в то же время президент Китая в результате нашего личного общения отправил большое количество подарков - медицинские принадлежности”, - сказал президент. И теперь часть подарков, начиная с нескольких десятков тысяч масок, администрация президента должна раздать, например, домам престарелых или там, где в этом есть необходимость”.

На днях президент Саркисян провел дистанционную беседу с американским предпринимателем армянского происхождения Нубаром Афеяном, компания которого ведет активную работу по разработке вакцины против коронавируса и уже добилась определенных успехов. Президент сказал, что он постоянно следит за всеми процессами по профилактике и лечению коронавируса, в том числе за информацией о создании возможной вакцины и лекарств, особенно если это связано с нашими соотечественниками. Буду рад, если он добьется успеха, но цель моего разговора или заинтересованности не является чисто академической”, - сказал президент, касаясь беседы с Нубаром Афеяном. “Я говорил и с Оксфордским университетом, они уже заявили, что обнаружена новая вакцина, и даже AstraZeneca заключила с ними контракт. Я хочу, чтобы новые лекарства сразу же оказались в Армении. Например, известная в США компания “Gilead Sciences” нашла лекарство, которое оказывает определенное реальное влияние. Около 6000 пациентов были вылечены, и американская FDA выдала им лицензию на использование этого препарата. Конечно, это очень дорогое лекарство, но другая индийская компания получила право выпускать их в гораздо более дешевой версии. Сегодня эта индийская компания ведет переговоры с нашим министерством здравоохранения, и у нас будет возможность по дешевой цене приобрести очень ценное лекарство”.

Президент сказал, что как только где-то в мире появится интересная идея или новое лекарство, которое будет использовано в какой-либо стране, нужно попытаться очень быстро привезти его в Армению, потому что если это лекарство действительно будет успешным, то очередь за ним будет очень большой.