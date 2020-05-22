Он жил с любовью, воспевал любовь и исповедовал любовь: джаз-оркестр поздравил 96- летие Азнавура

В день рождения Шарля Азнавура, 22 мая, постоянно организовывались концерты, выставки и другие мероприятия, в рамках которых чествовали Азнавура, говорили о его достижениях и благотворительных инициативах. В этом году шансонье исполнилось бы 96 лет.

Как передает «Арменпресс», в честь этого Государственный джаз-оркестр Армении исполнил песню Азнавура “Je t'attends”, поздравив великого композитора.

Оркестр поместил это исполнение на своей странице в Facebook со следующей надписью: “Он жил с любовью, воспевал любовь и исповедовал любовь”.

Шарль Азнавур ушел из жизни 1 октября 2018 года, оставив миру богатейшее музыкальное наследие.

Анжела Амбарцумян