Арарат Мирзоян в Степанакерте встретился с новоизбранным председателем НС Арцаха

Председатель Национального собрания Республики Армения встретился с новоизбранным председателем Национального собрания Республики Арцах Артуром Товмасяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Арарат Мирзоян поздравил своего коллегу с избранием на чрезвычайно важный пост и пожелал ему успехов. Он выразил готовность содействовать арцахским коллегам во всех сферах их деятельности. Глава парламента Армении выразил уверенность, что уже существующее сотрудничество с Национальным собранием Арцаха будет развиваться и далее.

Артур Товмасян, приветствуя своего коллегу, отметил, что оба парламента должны проделать большую работу в направлении общей повестки дня армянского народа, в том числе Арцахской проблемы и признания Геноцида армян. Глава законодательного органа Арцаха заверил, что он будет поддерживать и развивать связи с Национальным собранием Армении. Он выразил готовность придать новый импульс работе двух парламентов также и на уровне комиссий.

Обсуждение собеседников продолжилось и в расширенном составе.