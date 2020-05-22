Руководители Армении и Арцаха в Степанакерте встретились с представителями банковской системы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и новоизбранный президент Республики Арцах Араик Арутюнян в Степанакерте встретились с представителями банковских систем Республики Армения и Республики Арцах во главе с руководителями Центральных банков. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Араик Арутюнян приветствовал присутствующих и поблагодарил премьер-министра Республики Армения за организацию встречи в таком формате. Желательно не продолжать, а активизировать сотрудничество, поскольку в ближайшее время мы планируем обеспечить гораздо большие темпы развития, а финансовые средства только двух правительств не позволят этого сделать. Нужно будет реализовать более амбициозные программы”, - отметил Араик Арутюнян.

“Благодарю, уважаемый господин президент. Важно отметить, что в течение последних 10 лет в Арцахе заметно довольно серьезное развитие банковской системы, что возымело существенное значение на экономических успехах Арцаха. Те экономические амбиции, которые есть у нас, невозможно будет реализовать, если это содержание не будет воспринято банковской системой. В каком-то смысле это содержание должно формироваться совместно. В этот антикризисный период также мы применяем опыт, когда представители правительства, банковской системы и парламента за одним столом обсуждают вопросы развития сельского хозяйства, преодоления кризиса, решения социальных проблем. Это действительно может быть продуктивным, и это нужно рассматривать не как одну встречу, а разговор, который постоянно должен продолжаться”, - отметил премьер-министр Пашинян.

Затем в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся расширения сотрудничества финансовых и банковских систем, стимулирования деятельности банков Армении в Арцахе, активизации финансирования бизнес-программ, финансирования инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, в том числе сельского хозяйства, финансирования инвестиционных проектов.

Представители банковской системы выразили готовность рассматривать инициативы правительств Армении и Арцаха и шире вовлечься в реализацию программ, обеспечивая рынкам средства с более высокими и низкими процентными ставками.