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Ла Лига возобновится в июне

Ла Лига возобновится в июне

Известна дата возобновления чемпионата Испании по футболу.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают СМИ Испании. Ла Лига, прерванная из-за пандемии коронавируса, продолжится с 12 июня. Об этом клубам официально будет объявлено 28 мая.

Ранее стало известно, что в случае возобновления матчей Ла Лиги пройдут без перерывов. Чемпионат пройдет за 35 дней, игры будут проводиться ежедневно.  Продолжение чемпионата Испании - Ла Лиги не будет отменено, и сезон будет завершен. Основным мотивом завершения Ла Лиги является финансовая сторона, потому что пандемия Испании нанесла серьезный урон.

Чемпионат Испании по футболу был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Подготовила Варвара Айрапетян


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