Россия не будет выходить из Договора по открытому небу. РИА Новсоти

Москва намерена соблюдать все пункты Договора по открытому небу до тех пор, пока он действует, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.

"Подход должен быть прагматичным. До тех пор пока договор остается в силе, <...> мы намерены полностью следовать всем правам и обязательствам, которые вытекают для нас из этого договора", — сказал дипломат, отвечая на вопрос, будет ли Россия обсуждать с другими участниками соглашения тему выхода США из него.

Грушко выразил надежду, что остальные страны тоже будут добросовестно подходить к своим обязанностям,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе и спустя шесть месяцев будут свободны от обязательств. В качестве причины они назвали "несоблюдение Россией условий договора". При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение можно изменить, если Москва начнет следовать документу. Россия отвергла обвинения.

Договор по открытому небу подписали в 1992 году, он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Подписи под ним поставили 34 государства.