В Таиланде не выявили новых случаев COVID-19. РИА Новости

В Таиланде в пятницу не было выявлено ни одного нового случая коронавируса, смертей от инфекции за прошедшие сутки также не зарегистрировано, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня не зарегистрировано ни одного случая заражения. Также, за прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Однако мы не можем сказать, что это исчерпывающая информация. К сожалению, вчера вечером стало известно о двух вероятных случаях заражения среди граждан Таиланда, находящихся в государственном карантине после возвращения вывозными авиарейсами из-за границы, в данном случае – из Египта и Индии", - сказал пресс-секретарь.

"На сегодняшнее утро эти два пациента ожидали окончательных результатов тестирования на коронавирус. Если заражение у них подтвердится, они попадут в завтрашнюю статистику", - сообщил Висануйотхин.