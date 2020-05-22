Новые развития вокруг вакцины от коронавируса: компания “Inovio Pharmaceuticals”

Компания США по разработке иммунотерапевтических препаратов “Inovio Pharmaceuticals” в среду, 20 мая, сообщила, что ее экспериментальная вакцина против коронавирусной инфекции привела к созданию защитных антител и вызвала реакцию иммунной системы у мышей и морских свинок, на которых были проведены эксперименты.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает “Голос Америки”.

Акции компании, в результате ожиданий от создания вакцины, в этом году вновь выросли на 18% - более чем в четыре раза, достигнув 15,77 долларов.

В настоящее время, пока, нет утвержденного метода лечения или вакцины от COVID-19. В этом направлении в мире действует около 100 программ. Эксперты прогнозируют, что безопасная и эффективная вакцина может быть создана в течение 12 - 18 месяцев.

19 мая компания “Moderna” объявила, что ее экспериментальная вакцина против COVID-19 выработала защитные антитела у здоровых добровольцев. Успех компании на раннем этапе вывел ее на первое место в глобальной гонке.

В свою очередь “Inovio Pharmaceuticals” заявила, что предварительные результаты их исследований с людьми ожидаются в июне. 40 здоровым участникам первого этапа были сделаны по две инъекции в течение четырех недель, после чего проводились исследования в течение еще двух недель. Вакцина называется “INO-4800”.

Компании “Moderna” и “Inovio Pharmaceuticals” используют новые технологии. Вакцина “Inovio” была разработана при помощи платформы ДНК, в то время как вакцина компании “Moderna” с использованием технологии RNA (mRNA). У обеих компаний пока нет подтвержденного на рынке препарата.

После получения предварительных данных “Inovio” рассчитывает обратиться в Управление по контролю за продуктами и лекарственными средствами США для получения разрешения на второй этап, который может пройти в июле или в августе.

Компания заявила, что последние результаты исследования над животными, опубликованные в журнале “Nature Communications”, подтверждают эффективность платформы ДНК для лекарств.

Кроме того, компания сообщила, что планирует проверить вакцину на более крупных животных (кролики и обезьяны) методом исследования “Challenge”, согласно которому после умышленного заражения животного применяется вакцина для предотвращения развития инфекции.

Разработка вакцины “Inovio” финансируется Всемирной коалицией, и компания заявила, что до конца года она сможет произвести 1 миллион доз для дополнительных испытаний и чрезвычайных ситуаций.