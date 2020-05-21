Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп объявил, что страна выйдет из Договора по открытому небу, но его возобновление возможно, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась (договора - ред.). Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы снова вместе вернуть это соглашение", - заявил Трамп.

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что никаких нарушений Договора со стороны Москвы нет.

"Все эти вопросы, которые поднимают США, являются предметом обсуждений в рамках консультативной комиссии по открытому небу", — сказал дипломат.

В Вашингтоне ранее заявляли, что Москва нарушила договор, отозвав разрешение на пролет американо-канадской миссии в сентябре 2019 года. Россия отвергла эти обвинения и указала на нарушения со стороны США. В частности, в 2016 году Вашингтон не обеспечили безопасное прибытие российского самолета, отказавшись предоставить необходимое количество промежуточных аэродромов.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Договор подписали 34 государства.