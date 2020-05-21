Настало время осуществлять новые мечты: Араик Арутюнян

По словам президента Арцаха Араика Арутюняна, сейчас самое время осуществить в Арцахе новые мечты, которые будут больше и невероятнее друг друга. Как сообщает Арменпресс, Арутюнян сказал об этом в своем выступлении на торжественной церемонии приведения к присяге в ходе специального заседания Национального собрания.

Арутюнян сначала посчитал символичным, что он занимает должность президента Республики Арцах именно в мае и в историческом Шуши. «Когда 28 лет назад в составе отрядов самообороны Арцаха мы захватывали желанную высоту Шуши, у меня и всех солдат была одна мечта - увидеть присоединение Арцаха к Матери-Армении, а также освободиться от иностранного ига, смертельной войны и лишений. Другими словами, у нас была мечта увидеть единую и свободную Родину. Процесс осуществления этой мечты был непростым», - сказал Арутюнян.

Коснувшись освободительных операций Шуши, он отметил, что благодаря своему собственному потенциалу, ценой жизни и усилий преданных людей при единодушной поддержке всех армян, удалось осуществить великую мечту об объединенной и свободной родине. «Настало время воплотить в жизнь новые мечты, одна больше и невероятнее другой. Сейчас время мечтать о построении сильной родины в военном, экономическом и цивилизационном плане, сейчас время мечтать о процветающей и достойной жизни людей, пришло время мечтать о великой репатриации. Настало время мечтать и действовать в направлении универсальной и международной роли и ответственности единой армянской Родины. Пришло время воплотить невероятные национальные мечты», - сказал президент Арцаха.

Он поклялся сделать все возможное на посту президента Республики Арцах для реализации своих функций должным образом и внести свой вклад в реализацию этой и ряда национальных мечтаний.

«Дорогие соотечественники, Арцах - это Армения и все», - сказал Арутюнян.

Арутюнян также поблагодарил третьего президента Арцаха Бако Саакяна за службу Родине и последовательную работу. Он также поблагодарил всех государственных и национальных деятелей, внесших вклад государственное строительство Арцаха. Президент Арцаха отдельно поблагодарил также премьер-министра Армении Никола Пашиняна.