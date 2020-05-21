Франк Паллоне и ANCA призвали США осудить проводимые Азербайджаном военные учения

Руководители комитета Ай-Дата США и сопредседатель Комитета Конгресса по армянским вопросам Франк Палоне направил два отдельных письма администрации США и сопредседателям Минской группы в связи с опасностями проводимых Азербайджаном широкомасштабных военных учений. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на заявление комитета Ай-Дата США, администрации США и сопредседателям МГ ОБСЕ представлены серьезные опасности, которые могут возникнуть в ходе проводимых Азербайджаном военных учений.

«Мы хотели бы поблагодарить Франка Паллоне и всех тех, кто присоединился к инициативе, чтобы предупредить администрацию США и международное сообщество о безрассудных действиях Азербайджана в условиях пандемии», - сказала директор по связям ANCA Тереза Еримян.

Франк Паллоне и руководители Армянского национального комитета Америки направили первое письмо госсекретарю США Майку Помпео и министру обороны США Марку Эсперу, а второе - сопредседателям Минской группы ОБСЕ. Они отметили в письме, что эти военные учения носят угрозу, нарушают дипломатические соглашения и могут дестабилизировать безопасность на Южном Кавказе в то время, когда коронавирус уносит сотни тысяч жизней по всему миру.

В своих письмах они призвали администрацию США и сопредседателей Минской группы ОБСЕ публично осудить военные учения в Азербайджане.

В письме госсекретарю Помпео и министру обороны США также выражена обеспокоенность по поводу помощи США в размере 100 миллионов долларов для сектора безопасности Азербайджана.