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Артур Арутюнян освобожден от должности министра финансов Республики Арцах

Артур Арутюнян освобожден от должности министра финансов Республики Арцах

Президент Республики Арцах Бако Саакян 21 мая подписал указ, согласно которому Артур Арутюнян освобожден от должности министра финансов Республики Арцах в связи с избранием депутатом Национального собрания Республики Арцах. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах.


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