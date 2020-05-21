Президент Республики Арцах Бако Саакян 21 мая подписал указ, согласно которому Артур Арутюнян освобожден от должности министра финансов Республики Арцах в связи с избранием депутатом Национального собрания Республики Арцах. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах.