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Делегация НС во главе с Араратом Мирзояном выехала в Степанакерт

Делегация НС во главе с Араратом Мирзояном выехала в Степанакерт

 21 и 22 мая делегация, возглавляемая председателем НС А. Мирзояном, будет находиться в Степанакерте для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Республики Арцах Араика Арутюняна. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Национального собрания Армении.

В Степанакерте Арарат Мирзоян встретится с Араиком Арутюняном и председателем Национального собрания Республики Арцах Артуром Товмасяном.


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