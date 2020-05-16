Даже в самый пик кризиса зарегистрированных рабочих мест больше, чем было в 2018 году — Пашинян

При поддержке Государственного агентства занятости из 85 000 ищущих работу в 2019 году было трудоустроено 13 800 человек, что на 45% больше, чем в 2017 году, и на 12% больше, чем в 2018 году.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя «100 фактов о новой Армении».

«Примечательно, что в 2019 году в государственные программы занятости были включены 7 497 лиц, ищущих работу, из которых 4600 бенефициаров были трудоустроены на постоянную работу. Количество безработных, включенных в программы занятости, в 4 раза больше, чем в 2017 году, и в 2,8 раза по сравнению с 2018 годом. Очень важно отметить, что даже в разгар кризиса, по состоянию на 20 апреля ,зарегистрированных рабочих мест больше, чем в 2018, 2017 годах и т.д.», - сказал Пашинян.

Премьер-министр РА отметил, что предельная единица, дающая право на семейные и социальные пособия, была сокращена, в результате чего в случае повышения пенсий 11 тысяч семей сохранили право на получение пособий и около 1000 дополнительных семей были включены в систему.

«Вы знаете, что произошло определенное увеличение пенсий, и из-за роста доходов, если бы мы не изменились, люди могли быть лишены пособий, мы не допустили этого, 1000 новых семей были включены в систему пособий», - сказал Пашинян.