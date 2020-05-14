В НС началось чрезвычайное заседание: на повестке вопрос продления срока чрезвычайного положения

В Национальном собрании началось чрезвычайное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестке дня заседания 14 мая вопрос продления срока чрезвычайного положения в Армении.

Правительство приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. С 17:00 часов 14 мая 2020 года он будет продлен еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

По состоянию на 11:00 14 мая в Армении было подтверждено 3 860 случаев коронавирусной болезни, 1 572 из которых выздоровели. На данный момент фактическое лечение получают 2 218 пациентов. В общей сложности было проведено 36 016 тестов. Зарегистрировано 142 новых случая заражения и 72 выздоровевших, 49 случаев смерти.

Норайр Шогикян