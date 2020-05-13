Роберт Кочарян останется под арестом: суд отклонил ходатайство

Суд общей юрисдикции города Ереван под председательством судьи Анны Данибекян 13 мая вынес вердикт по ходатайству защитной группы второго президента Армении Роберта Кочаряна. Отметим, что адвокаты представили ходатайства об освобождении Роберта Кочаряна под личное поручительство бывших премьер-министров Армении и Арцаха, отмене меры пресечения в виде ареста и признании допустимым применение залога в его отношении.

Как сообщает Арменпресс, суд отклонил ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна

Следующее заседание состоится 19 мая, в 13:00.

Роберт Кочарян, проходящий стационарное лечение в Медицинском центре «Измирлян», утром 12 мая был прооперирован. Операция прошла по плану, самочувствие Кочаряна оценивается как удовлетворительное, он находится под постоянным наблюдением врачей.