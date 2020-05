Государственный джаз-оркестр Армении джазовым исполнением поздравил Стиви Уандера с 70-летием

Государственный джаз-оркестр Армении поздравил певца, композитора, пианиста и барабанщика Стиви Уандера с Днем рождения.

Как передает «Арменпресс», оркестр опубликовал видео исполнение на своей официальной странице Facebook, к которому прилагаются следующие комментарии: “Сегодня день рождения гениального Стиви Уандера, светом своего таланта освещавшего и согревающего миллионы сердец и душ. С Днем рождения, Стиви Уандер!”.

В съемке участвовали барабанщик - Акоп Ордакян, саксофонисты - Армен Хюснунц, Давид Мелконян, Дмитрий Арзуманян, Хачатур Хачатрян.

Стиви Уандер, один из основателей классического соула и ар-энд-би, удостоенный 25 премий “Грэмми”, оказал большое влияние на музыкальные развития 20-го века. Он всегда в списке лучших вокалистов всех времен. Он ослеп сразу после рождения. В 11 лет он подписал свой первый контракт на запись с “Motown Records” и до сих пор продолжает записывать и выпускать свои песни. Стиви Уандер - востребованный музыкант, он обладает звуковым диапазоном в 4 октавы и невероятно сложной вокальной техникой, прекрасно играет на фортепиано.

Особенно популярны песни Уандера “My Cherie Amour”, “For Once in My Life”, “Pastime Paradise”, “Superstition”, “Living For the City”, “ Skeletons”, “All In Love Is Fair”, “Sir Duke”, “I Wish”, “Isn't She Lovely”. Его многие узнали и полюбили после песни " I Just Called to Say I Love You”. Стиви записал более 30 хитов, написал более 2 000 песен, удостоившись большой любви и преданности поклонников.

Анжела Амбарцумян