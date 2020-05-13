Мы не можем не продлить режим чрезвычайного положения: Пашинян

В Армении не возможности не продлевать режим чрезвычайного положения, однако ограничения будут мягче. Как передает «Арменпресс», об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос одного из граждан.

“Мы не можем не продлить режим чрезвычайного положения. Но режим ограничений будет другим, он будет мягче”, - сказал Пашинян.

Срок объявленного чрезвычайного положения в связи с ситуацией с эпидемией коронавируса в Армении истекает 14 мая. Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране с 4 мая сняты многие ограничения. Согласно решению коменданта все еще действует запрет на общественный транспорт, будут работать только такси.