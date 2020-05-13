Apple в ближайшие недели начнет возвращать сотрудников на работу в офисы

Корпорация Apple намерена в ближайшие недели начать возвращение сотрудников к офисной работе, в том числе в штаб-квартире компании в Кремниевой долине. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, руководство компании намерено поэтапно восстанавливать ее работу. В рамках первой фазы, которая, как ожидается, наступит в конце мая - начале июня, на привычную работу будут возвращены сотрудники крупных офисов Apple, в том числе кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния).

Речь идет в первую очередь о работниках, которые не могут в полной мере выполнять свои обязанности в удаленном режиме. К их числу относятся те, кто задействован в разработке деталей для продуктов Apple. Как ожидается, еще больше сотрудников вернутся к работе из офисов в рамках второй фазы, начала которой, по сведениям Bloomberg, следует ожидать в июле. В начале марта большинство сотрудников компании в офисах по всему миру были переведены на работу в удаленном режиме из-за угрозы распространения коронавируса.