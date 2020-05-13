Из общинного бюджета Гюмри выделяется сумма на обеспечение передвижения медработников

Для обеспечения передвижения медработников в условиях чрезвычайного положения из общинного бюджета Гюмри выделяется определенная сумма.

Как сообщает «Арменпресс», мэрия Гюмри с 1 апреля по 1 мая организовала перевозку медработников, выделив из бюджета 5 млн 280 000 драмов. За период со 2 по 14 мая планируется выделить еще 3 млн 120 000 драмов. Кроме этого, в условиях продления чрезвычайного положения возникнет необходимость в перечислении еще 4 млн 80 000 драмов. Решение было принято на заседании Совета старейшин Гюмри 12 мая.

“Комендант Армении и губернатор Ширака направили письма в мэрию, чтобы обеспечить медработникам возможность передвижения по нашему городу. 24 машины перевозят 400 медработников из 12 медучреждений. Этот процесс мы начали с апреля”, - сообщила начальник финансово-экономического отдела мэрии Гюмри Лена Джилавян, добавив, что если после 14 мая транспорт начнет работать, эта сумма останется в городском бюджете.

Арменуи Мхоян