Никол Пашинян поздравил Мустафу Абд аль-Каземи с назначением на пост премьер- министра Ирака
10:43, 13 Май, 2020
Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Мустафу Абд аль-Каземи с назначением на высокий пост премьер-министра Республики Ирак. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.
“Поздравляю Вас с назначением на высокий пост премьер-министра Республики Ирак.
Подтверждаю нашу готовность продолжать и развивать сотрудничество с дружественным Ираком в двустороннем и в многостороннем форматах.
Желаю Вам крепкого здоровья, а дружественному народу Ирака - мира и гармонии”.
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