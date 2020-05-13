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Никол Пашинян поздравил Мустафу Абд аль-Каземи с назначением на пост премьер- министра Ирака

Никол Пашинян поздравил Мустафу Абд аль-Каземи с назначением на пост премьер- министра Ирака

Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Мустафу Абд аль-Каземи с назначением на высокий пост премьер-министра Республики Ирак. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

“Поздравляю Вас с назначением на высокий пост премьер-министра Республики Ирак.

Подтверждаю нашу готовность продолжать и развивать сотрудничество с дружественным Ираком в двустороннем и в многостороннем форматах.

Желаю Вам крепкого здоровья, а дружественному народу Ирака - мира и гармонии”.


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