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Бако Саакян принял секретаря Совета безопасности Армении

Бако Саакян принял секретаря Совета безопасности Армении

12 мая президент Республики Арцах Бако Саакян принял секретаря Совета безопасности Республики Армения Армена Григоряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

На встрече, в которой принял участие и секретарь Совета безопасности Республики Арцах Аршавир Гарамян, был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества обеих армянских республик в сфере безопасности.


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