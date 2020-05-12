Бако Саакян принял секретаря Совета безопасности Армении

12 мая президент Республики Арцах Бако Саакян принял секретаря Совета безопасности Республики Армения Армена Григоряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

На встрече, в которой принял участие и секретарь Совета безопасности Республики Арцах Аршавир Гарамян, был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества обеих армянских республик в сфере безопасности.