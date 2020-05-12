Из-за коронавируса количество бедных в Мексике может вырасти до 70 млн человек

Экономические последствия пандемии коронавируса могут привести к увеличению количества бедных в Мексике на девять миллионов человек. Об этом говорится в правительственном докладе, опубликованным в понедельник. В документе также звучит призыв о помощи в виде пенсий и страховки. В Мексике не предоставляют федеральных пособий по безработице. Передает русская служба «Голоса Америки».

Увеличение трудностей, связанных с коронавирусом, может привести к 70 миллионам бедных. Население Мексики составляет почти 130 миллионов человек. 56% жителей страны не зарабатывают достаточного количества денег для покрытия основных потребностей. Об этом говорится в докладе CONEVAL, независимом государственном агентство, которое занимается исследованиями проблемы бедности.

Из-за закрытия предприятий и малого бизнеса, по словам властей Мексики, между серединой марта и началом апреля было потеряно 346 000 рабочих мест. По мере падения экономики, ожидается рост количества увольнений.

В настоящее время в Мексике нет государственных пособий по безработице. Люди, лишившиеся дохода, в основном вынуждены полагаться на личные сбережения, семью или на благотворительность, чтобы выжить.

В Мексике насчитывается около 35000 подтвержденных случаев коронавируса, жертвами которого стали как минимум 3400 человек.