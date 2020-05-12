НС Армении отложило обсуждение законопроектов “Просвещенной Армении”: фракции не было на заседании

Парламент Армении отложил на два месяца обсуждение двух законопроектов, представленных фракцией НС “Просвещенная Армения”.

Как передает «Арменпресс», причиной отсрочки стало то, что фракция не присутствовала на заседании парламента.

На два месяца было отложено второе чтение проекта закона О внесении изменений в Гражданский кодекс Республики Армения и второе чтение прилагаемого пакета законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О примирителе финансовой системы”.

Фракция “Просвещенная Армения” покинула зал заседаний НС в ходе очередного заседания 8 мая, после чего она не возвращалась.

8 мая в зале заседаний Национального собрания на обсуждении доклада о результатах выполнения программы правительства на 2019 г. произошел инцидент между Сасуном Микаеляном и Эдмоном Марукяном, вмешались и другие депутаты. Заседание было прервано. После и представители власти, и оппозиция выступили с речами о произошедшем инциденте. Руководитель фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян в своем выступлении, в частности, отметил, что инцидент должен получить политическую оценку и иметь политические последствия, затем фракция в полном составе покинула зал заседаний. Представители власти назвали инцидент провокацией со стороны оппозиции, в то же время осудили любое проявление насилия. Премьер-министр Никол Пашинян также назвал это провокацией, однако он осудил и свою политическую команду, за то, что она поддалась этой провокации.

Норайр Шогикян