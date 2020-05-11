В первом квартале текущего года в Армении родилось 7 578 детей

С января по март 2020 года в Армении родилось 7 578 детей. 3 038 из них - в Ереване, 4 540 - в областях.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальная статистическая служба Армении.

В течение указанного периода среди областей Армении больше всего рождений зарегистрировано в Араратской области - 644 ребенка.

В первом квартале текущего года в Армавирской области родилось 641 детей, в Котайке - 638, в Шираке – 569, в Лори - 566, в Гегаркунике - 502, в Арагацотне - 316, в Сюнике - 295, в Тавуше - 264 ребенка.

Самый низкий уровень рождаемости был в Вайоц Дзоре, где родились 105 детей.

В мэрии Еревана нам сообщили, что в январе - апреле 2020 года в Ереване родилось 6 362 ребенка - 3 275 мальчиков и 3 087 девочек.

В 2019 году число рожденных в первом квартале составило 7 952, в 2018 году - 8 297 детей.

Лилит Демурян