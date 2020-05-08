По всей вероятности, воздушный парад по случаю Дня Победы начнется из Гюмри в 11:00

В рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, по предварительным данным, воздушный парад начнется из Гюмри в 11:00. Об этом в беседе с Арменпресс заявила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«На данный момент парад запланирован на 11:00, это зависит от погодных условий. Воздушный парад начнется с Гюмри. Он будет показан в прямом эфире на Общественном телевидении», - сказала Степанян.

Ранее в небе над Ереваном новейшие самолеты Су-30 совершали подготовительные полеты к воздушному параду. Самолеты российской военной базы также примут участие в воздушном параде.