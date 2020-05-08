Масштабных праздничных мероприятий в Арцахе 9 мая в этом году не будет

В рамках Дня Победы, 28-летней годовщины формирования Армии обороны Республики Арцах и освобождения Шуши 9 мая высокопоставленные должностные лица страны посетят Мемориал Степанакерта. Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь президента Республики Арцах Давид Бабаян.

«Как и каждый год, 9 мая наши должностные лица возложат цветы к памятнику жертвам Великой Отечественной войны у мемориала Степанакерта, могилам участников Арцахской освободительной войны, а затем на постаменте «Танк-памятник» и к памятнику Вазгену Саркисяну в Шуши. Другие масштабные мероприятия не будут проводиться в Арцахе в этом году, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа», - сказал Бабаян, добавив, что ежегодный концерт также не состоится.

Пресс-секретарь президента Республики Арцах также отметил, что гражданам также будет разрешено возложить цветы к этим памятникам, но в случае посещения небольшими группами.

9 мая отмечаться 75-летие победы в Великой Отечественной войне и 28-летие освобождения Шуши и формирования Армии обороны.