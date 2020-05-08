Суд завершил обсуждение меры пресечения в отношении Кочаряна

В суде общей юрисдикции города Ереван под председательством судьи Анны Данибекян (резиденция Шенгавита) завершилось очередное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна. Как сообщает Арменпресс, адвокаты Кочаряна представили ходатайство об изменении меры пресечения Роберта Кочаряна под личное поручительство.

Суд удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение по ходатайству. Вердикт будет опубликован 13 мая в 17:50.