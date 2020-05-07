Время в Ереване: 11:07:36,   7 Май

Число заразившихся коронавирусом в Иране увеличилось на 1 485 человек

Число заразившихся коронавирусом в Иране увеличилось на 1 485 человек

Согласно статистическим данным коронавируса в Иране от 7 мая, по сравнению с предыдущим днем число инфицированных увеличилось на 1 485 человек, составив в общей сложности 103 135. От коронавирусной инфекции в стране погибли 6 486 человек. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Иране сообщает, что в тяжелом состоянии находятся 2 728 человек

Число выздоровевших увеличилось на 1157 человек. Всего коронавирус побороли 82 744 человека. Протестированы 544 702 человека.


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