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Окончательный проект конституционных изменений будет представлен в следующем году

Окончательный проект конституционных изменений будет представлен в следующем году

Концепция конституционных изменений в Армении будет готова до сентября этого года, после этого начнутся общественные обсуждения, однако полностью проект будет представлен в следующем году.

Как передает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании сказал министр юстиции Армении Русатам Бадасян, отвечая на вопрос руководителя фракции “Мой шаг” Лилит Макунц.

Макунц напомнила, что министерство в 2019 году заявляло, что собирается создать рабочую группу для работы над пакетом конституционных изменений.

Бадасян сообщил, что работы ведутся. “Сейчас мы работаем над разработкой концепции, которая в предварительном виде должна быть готова до сентября, после этого начнутся общественные обсуждения, и уже в следующем году будет представлен целостный проект конституционных изменений”, - сказал министр.

Вследствие эпидемии коронавируса заседания не проводятся в физическом формате, однако они проводятся по видеосвязи каждую неделю,  достаточно интенсивно и по всем направлениям. По мнению министра, уже намечается, что конституционные изменения охватят довольно большой круг.

Анна Григорян


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