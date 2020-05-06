Мы работаем и будем работать как два равных партнера: глава МИД Армении о России

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подтверждает, что отношения с Россией были и остаются одним из важнейших направлений внешней политики Армении. Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян сказал об этом в Национальном Собрании в ответ на вопрос депутата от фракции «Просвещенная Армения» Аркадия Хачатряна о том, что не содержится ли конкретного месседжа в последнем заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова по вопросу об Арцахе.

«У нас армяно-российские основанные на принципах союзничества отношения, которые достаточно насыщены своей повесткой, у нас есть история. Эти отношения выражены во многих наших правовых документах, имеют очень конкретное применение. Эти отношения касаются многих областей, начиная со сферы безопасности. Наше правительство неоднократно заявляло, что эти отношения были и остаются одним из важнейших направлений внешней политики Армении. И в этом духе мы продолжаем работать с нашими российскими партнерами», - сказал он.

Министр отметил, что, конечно, существуют различные вопросы как со стороны Армении, так и со стороны России, как и со всеми другими партнерами, но не нужно делать драмы из этого.

«Это отношения, которые не должны начинаться и заканчиваться тостами, у каждого свои задачи и приоритеты. Однако это партнерские, союзнические отношения. И так мы работаем и будем работать как два равных партнера, дружественные и союзные государства», - сказал Мнацаканян.

Хачатрян отметил, что никто не сомневается в армяно-российских военных отношениях, но вопрос в том, кому адресованы месседжи этого заявления.

«Я думаю, что вопрос пришел из азербайджанского источника, и ответ был адресован азербайджанскому источнику», - сказал Мнацаканян.

Напомним, что в ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров на вопрос азербайджанского корреспондента, в частности, отметил, что активно обсуждаются предполагающие поэтапное урегулирование нагорно-карабахского конфликта предложения, представленные на встрече министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России в Москве в прошлом году.